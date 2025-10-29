Svi bruje, evo tko bi trebao na klupu Osijeka

Podijeli :

LUKASZ GROCHALA CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver Images

Karizmatični trener koji je s Goricom i Rijekom imao uspjeha trebao bi stići na Opus Arenu

Prema neslužbenim informacijama, Željko Sopić nalazi se vrlo blizu preuzimanja klupe Osijeka. Nakon odlaska dosadašnjeg trenera, uprava “bijelo-plavih” intenzivno je tražila novo rješenje, a izbor je, čini se, pao na bivšeg trenera Rijeke.

Sopić je prošle sezone s Riječanima vodio borbu za naslov prvaka i ostavio snažan dojam svojim energičnim pristupom i prepoznatljivim stilom igre. Njegov mogući dolazak u Osijek doživljava se kao pokušaj da se momčadi udahne nova energija i stabilnost nakon neuvjerljivog starta sezone. U međuvremenu Sopić nije imao uspješnu epizodu u Poljskoj.

Očekuje se da bi pregovori mogli biti zaključeni u narednim danima, nakon čega bi Sopić i službeno trebao biti predstavljen kao novi trener Osijeka.