Svetina o susretu s Mamićem: ‘Ne mogu utjecati na to koga ću sresti’

Glavni tajnik HNS-a i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina dospio je u središte pozornosti javnosti nakon navoda o susretu sa Zdravkom Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, u jednom hercegovačkom restoranu neposredno nakon Nove godine. Tim povodom su novinari Večernjeg lista razgovarali sa Svetinom.

Na pitanje Večernjeg lista zašto je došlo do susreta s Mamićem u Hercegovini te je li on bio unaprijed dogovoren ili slučajan, Svetina je naglasio kako se ne radi ni o kakvom sastanku niti planiranom dogovoru. Objasnio je da je, zajedno s članovima obitelji i prijateljima – njih desetak, među kojima su bili ljudi iz nogometnog svijeta, ali i izvan njega – nakon dočeka Nove godine u Dubrovniku i posjeta svetištu u Međugorju, na povratku prema Zagrebu svratio u restoran. Istaknuo je kako ne može utjecati na to tko se u istom trenutku zatekne na istom mjestu, niti koga će tamo susresti. Dodao je i da sa Zdravkom Mamićem nema nikakav kontakt ni komunikaciju već godinama, niti razmišlja o njemu u tom kontekstu.

Govoreći o njihovom međusobnom odnosu, Svetina je rekao da su tvrdnje i insinuacije koje su se pojavile u pojedinim medijima potpuno neutemeljene i zlonamjerne. Podsjetio je kako je još 2018. godine, kao samostalni kandidat na izborima za predsjednika ZNS-a, bio izravni protukandidat opciji koju su tada podržavali Mamić i Dinamo.

Nakon pobjede na izborima, koji su bili vrlo napeti, javno je poručio da će učiniti sve što je moguće kako bi se prekinuo dotadašnji Mamićev utjecaj u ZNS-u. U godinama koje su uslijedile, Dinamo je odbio sudjelovati u radu Saveza, a Svetina je bio izložen brojnim pritiscima upravo iz tog kruga. Naglasio je da se sa Zdravkom Mamićem nije vidio više od sedam godina te da su upravo zbog povijesti njihovog odnosa aktualne tvrdnje još nevjerojatnije.

Upitan je li mu predsjednik HNS-a Marijan Kustić zamjerio ovaj događaj te može li on imati ikakve posljedice po njega ili ugled Saveza, Svetina je rekao kako se i ranije pokušavalo medijskim napisima stvoriti dojam nesklada unutar vodstva HNS-a.

Tada su, kako kaže, zajedništvom demantirali takve pokušaje destabilizacije, a uvjeren je da se i sada radi o sličnoj namjeri. Istaknuo je da su vodstvo HNS-a i predsjednik Kustić u potpunosti usklađeni, da imaju jasnu viziju razvoja hrvatskog nogometa te da svakodnevno komuniciraju. Kustić je, prema njegovim riječima, upoznat sa svim okolnostima ove situacije, zbog čega nema potrebe za dodatnim analizama. Ponovno je naglasio da nije bilo nikakvog dogovorenog susreta niti komunikacije sa Zdravkom Mamićem.

Na kraju se osvrnuo na pitanje ima li Mamić ikakav utjecaj na odlučivanje u HNS-u. Svetina je poručio kako HNS mora biti primjer u domaćem sportu, djelovati u skladu sa zakonima i najvišim standardima. Podsjetio je da je još 2018. jasno iznio svoj stav o Mamićevu utjecaju u ZNS-u, a isti stav, zajedno s predsjednikom Kustićem, ponovio je i 2021. godine prilikom izbora za glavnog tajnika HNS-a.

Prema njegovim riječima, Mamić nema niti može imati utjecaj na rad Saveza ili ZNS-a, a tvrdnje koje se povremeno pojavljuju u javnosti ne mijenjaju činjenice poznate svima koji prate hrvatski nogomet. Zaključio je da su pokušaji destabilizacije HNS-a kroz ovu temu promašeni te da u njima nema ni najmanje istine.