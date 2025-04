Svetina: HNL sude domaći suci, a nemamo problem da se pusti snimka iz VAR sobe s Hajduka i Varaždina

Podijeli :

HNS

Glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina otkrio je na press konferenciji nakon Skupštine hoće li biti stranih sudaca u domaćoj ligi te kakva je situacija s VAR snimkama.

“Jasno je komunicirano da će hrvatsko prvenstvo suditi hrvatski suci. Kad je Ivan Jurić postao trener Southamptona i došao u Premier ligu prvo su mu rekli da nema velikih razgovora za sucima, da Premier liga jako puno vrijedi i svaki prigovor povlači financijske posljedice. HNL također puno vrijedi, najgledaniji je medijski proizvod na televiziji, svi zajedno moramo činiti da bude kvalitetniji. Isticati subjektivne primjedbe na suđenje, a to su subjektivne primjedbe, nema smisla. Na kraju će biti objavljena konačna sudačka analiza”, rekao je Svetina na press konferenciji.

Hajduk je tražio objavu komunikacije iz VAR sobe?

“Hajduk i Varaždin su zatražili komunikaciju iz VAR sobe, o tome će odlučiti Komisija nogometnih sudaca. Kad oni oduče obavijest ćemo javnost. Nemamo protokol koji bi bilo koga obvezao na to, međutim mi smo jasno rekli da nemamo nikakav problem s tim, ali naglašava da svi klubovi moraju biti suglasni.”

Na kojem će stadionu biti pehar pobjednika HNL-a ako utrka za titulu bude neizvjesna?

“S time smo se susreli prije dvije godine u juniorskoj ligi. Ne bih prejudicirao, samo je dan pehar, nemamo replike. Samo će jedan pehar biti na mjestu proslave naslova prvaka.”

Komentirao je Svetina i dolazak Zvonimira Bobana u Dinamo.

“Čestitao sam Zvoni čim je postao predsjednik Uprave Dinama, iako je formalno to s 1. lipnjem. Znam ga preko 30 godina, družimo se i izvan nogometa. Predsjednik Marijan Kustić mu je također čestitao, čuli su se, imaju normalan i korektan odnos. Podržavamo njegov dolazak u Dinamo. Formalno će Zvone postati predsjednik Uprave 1. lipnja, kad se to dogodi, na stranici HNS-a će biti čestitka. Pridržavat ćemo se forme. Ne trebamo joj robovati, ali je moramo poštivati. Neformalno smo mui Marijan i ja čestitali… Tako je to svugdje u svijetu, ne treba od toga praviti priču.”

Infrastruktura kampa i stadion u Kranjčevićevoj?

“U godinu dana obavili smo sve što je potrebno, proveli natječaj za izvođača, izabrali jednu od najvećih građevinskih firmi i vjerujem da će sve biti u roku što se tiče kampa. Silno me veseli da konačno počinje gradnja stadiona u Kranjčevićevoj. Nema razloga da budemo skeptični prema tome.”