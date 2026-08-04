Sve je spremno za odlazak Fruka: Ova dva igrača preuzimaju ključne uloge u Rijeci

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Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Dok se na Rujevici neupitno približava odlazak ponajboljeg igrača Tonija Fruka, trener Matjaž Kek već je pripremio plan i pronašao rješenja u vlastitom kadru.

Slovenski stručnjak na klupi Rijeke ima jasnu viziju kako nadomjestiti Frukove igračke kvalitete, a ključne uloge u novoj križaljci trebali bi preuzeti Gabriel Rukavina i Niko Janković, pišu Sportske novosti.

Glavni adut koji bi u nastavku sezone trebao dobiti punu prigodu jest mladi 22-godišnji krilni napadač, Gabriel Rukavina. U je Rijeci već dvije godine, no tek sada pod Kekom osjeća pravu podršku kakva mu je trebala za stasanje. Da na Rujevici na njega ozbiljno računaju, potvrđuje i podatak da je klub prije mjesec dana odbio konkretnu ponudu iz druge njemačke Bundeslige, i to upravo na Kekovo inzistiranje.

Otvaranje prostora za Rukavinu na lijevoj strani napada direktno je povezano s izmjenama u sredini terena, gdje se kao ključna figura istaknuo Niko Janković. Nakon povratka s posudbe iz Slovačke, Janković igra sve bolje te iz utakmice u utakmicu vraća samopouzdanje koje je izgubio u prijašnjem razdoblju. Kek u njemu vidi prirodnog nasljednika Fruka i planira ga s krila preseliti na poziciju klasične “desetke”, gdje se Janković osjeća najkomotnije i na kojoj je odrastao kroz Dinamovu akademiju.