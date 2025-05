‘Svaka čast Gattusu, učinio je krucijalnu stavku za Hajduk za koju nijedan trener nije imao hrabrosti’

Podijeli :

Robert Matić/hajduk.hr

Hajduk se pobjedom u derbiju protiv Rijeke na Poljudu vratio u napetu utrku za naslov SHNL-a.

Napet rasplet sezone u svojem je komentaru za Dalmatinski portal i nakon domaćeg slavlja Hajduka komentirao bivši stoper Luka Vučko.

“Ne usuđujem se više ništa prognozirati, iskreno, kao i većina navijača Hajduka, nakon remija u Gorici sam digao ruke od Hajdukove titule. Ni u ludilu nisam mislio da će Dinamo kiksati s Lokomotivom, pogotovo što je porazom Šibenika u Puli Lokomotiva ostala matematički u ligi, ali, eto, ipak se dogodio taj kiks.

Vezano na Hajdukovu pobjedu s Rijekom, dozvolite mi da sanjam barem još tjedan dana da je ipak moguće, liga je luda, Varaždin i Belupo se bore za četvrto mjesto, Šibenik će skupo prodati svoju kožu, tako da s veseljem i malom nadom čekam zadnje kolo“, napisao je.

Posebno se osvrnuo na Rakitića, Livaju i trenera Gennara Gattusa.

“Raketa je odradio fantastičnu rolu kod gola Trajkovskog. Njegova nogometna inteligencija je čudesna i nadam se da će on ostati barem još jednu sezonu na Poljudu. Od njega mladi igrači mogu naučiti toliko toga, od igre do ponašanja na terenu i izvan njega, on ima neprocjenjivu vrijednost za te mladiće u Hajdukovoj svlačionici”, piše pa nastavlja:

“O Livaji je bespotrebno trošiti riječi, dosta se kretao, otvarao prostor, standardno spuštao u međulinije i iskreno se nadam da će ostati u Hajduku još dugo jer ne pamtim kada smo imali igrača tolike individualne kvalitete, gušt mi je gledati kako se on igra nogometa i zbog njega se svakom navijaču isplati kupiti kartu za Hajdukovu utakmicu.”

Smatra da nije u redu kako se postupilo prema Gattusu:

“Nije pošteno sve loše svaliti na trenerova leđa, klub je sustav koji funkcionira u cjelini i svak nosi svoj dio odgovornosti unutar sustava za rezultate, bili oni pozitivni ili negativni. On kao i svaki trener ima svoje prednosti i mane, meni je osobno drag najviše iz razloga što niti jedan trener nije imao hrabrosti igrati s toliko mladih igrača u prvoj postavi, često se zanemaruje ta stavka, a Hajduk se bori za prvaka s debelo najviše igrača iz svoje Akademije. To je krucijalna stavka za klub i jedina logična stvar i na tome gospodinu Gattusu svaka čast.”