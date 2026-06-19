Šuškalo se pa sad dobilo potvrdu: Boban otkrio da pregovaraju s najboljim strijelcem lige

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamov članski dan ponovno je privukao brojne navijače, a održan je u maksimirskoj loži.

Pred okupljenima su se pojavili čelnici kluba, a najveći je odjek imala izjava Zvonimira Bobana, koji je potvrdio da pregovaraju s izraelskim veznjakom Dorom Peretzom, doznaje to Germanijak.

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Ovaj 31-godišnji slobodan igrač stiže nakon sjajne sezone u Maccabiju iz Tel Aviva, gdje je kao kapetan i s 19 postignutih golova bio najbolji strijelac izraelske lige. U Maksimiru ga vide kao polivalentno pojačanje u sredini terena koje može uskočiti umjesto Josipa Mišića, ali i nadomjestiti Luku Stojkovića, koji propušta otvaranje u Europi.

Dinamo ima konkurenciju u Omoniji i Ferencvarošu, pa posao još nije zaključen. Izraelski medij Sport5 navodi da je Dinamo ponudio Peretzu dvogodišnji ugovor s opcijom produljenja, vrijedan oko 750 tisuća eura po sezoni.

Prihvati li te uvjete, Izraelac čija je vrijednost 1,6 milijuna eura postat će jedan od najplaćenijih igrača u svlačionici, a Dinamo će dobiti besplatno i provjereno ime za europske izazove.