Sudačka komisija: Hajduk je oštećen u Vječnom derbiju s Dinamom

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Nakon 34. kola SuperSport HNL-a Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza izdvojila je tek jednu situaciju s utakmica, a ona je bila s Vječnog derbija između Dinama i Hajduka. Bertrand Layec i njegova Sudačka komisija objavili su da je Hajduk oštećen kod drugog gola jer je slobodni udarac, koji je prethodio 30. golu Diona Drena Belje, bio nepropisno izveden.

Situacija br. 1: DINAMO – HAJDUK (65. minuta); nastavak igre

Nakon što je dosudio prekršaj nad domaćim napadačem br. 9 sudac je dopustio igraču da brzo izvede slobodan udarac te je u nastavku akcije postignut pogodak.

Pregledom snimke možemo vidjeti da slobodan udarac nije izveden u skladu s Pravilima nogometne igre. Naime, lopta mora mirovati prije nego što se može izvesti, što u ovoj situaciji nije bio slučaj.

Prema Protokolu VAR ne može zvati suca na ponovni pregled situacije i ispraviti ovu sučevu pogrešnu procjenu.

Tu situaciju možete pogledati na stranici HNS-a.