Sudačka komisija: Gol Vukovara opravdano je poništen

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 10. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: GORICA – HAJDUK (51. minuta); kazneni udarac

Prilikom napada gostujuće momčadi napadač br. 23, koji se kretao prema vratima, zaustavljen je u svom prodoru nakon što ga je na petu nagazio domaći branič br. 8.

Sudac, koji je bio u izvrsnoj poziciji odmah je dosudio kazneni udarac zbog gaženja te opomenuo braniča.

Odluka o kaznenom udarcu i žutom kartonu je stoga ispravna.

Situacija br. 2: RIJEKA – OSIJEK (75. minuta); druga opomena

Nakon što je dobio prvi žuti karton u 57. minuti zbog preoštrog starta, igrač gostujuće momčadi br. 33 u borbi za loptu i poziciju, pri rotaciji tijela, slučajno je ostvario kontakt desnom rukom po licu suparnika. Sudac ga je odlučio opomenuti te ga je isključio iz igre zbog drugog žutog kartona.

Pokret tijela igrača, nedostatak intenziteta i sile ukazuju da se ova situacija ne može razmatrati preoštrim ili nesmotrenim startom već prije nogometnim kontaktom u borbi za loptu.

Sukladno smjernicama smatramo da ovaj žuti karton nije trebao biti dodijeljen.

Situacija br. 3: VUKOVAR – DINAMO (45. + 1. minuta); pogodak i prekršaj u napadačkoj fazi (APP)

Tijekom napadačke faze igrač domaće momčadi br. 10 postigao je pogodak nakon što je s leđa gurnuo gostujućeg braniča. Sudac, savršeno pozicioniran, kaznio je prekršajem guranje u leđa braniča, što je utjecalo na kvalitetu braničevog udarca glavom i kontrolu lopte.

Napadač, koji je bio iza braniča, jasno je koristio ruku na nedozvoljen način što je rezultiralo očiglednim ometanjem obrambene akcije braniča i njegovog udarca glavom.

Potvrđujemo odluku suca donesenu na terenu za igru, a sudac je u skladu s VAR protokolom prethodno odgodio zvižduk.

