Sudačka komisija: Dinamo je oštećen, njihov gol u Varaždinu je trebao biti priznat

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 5. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: VUKOVAR – SLAVEN BELUPO (67. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Tijekom napada po lijevoj strani gostujućeg kaznenog prostora domaći napadač br. 28 uputio je loptu prema sredini kaznenog prostora. Gostujući branič br. 2, koji je pokušao zaustaviti loptu klizećim startom, slučajno je dodirnuo loptu desnom rukom koja je bilo u normalnom položaju za braniča koji je startao klizećim startom. Sudac je dopustio nastavak igre što je VAR i podržao.

Prema našim tehničkim smjernicama odluka suca je bila ispravna. Ruka je bila u prirodnom položaju prilikom uklizavanja bez dodatnih i neprirodnih pokreta ruke prema lopti.

Situacija br. 2: VUKOVAR – SLAVEN BELUPO (86. minuta); gruba igra

U trenutku kada je domaći napadač br. 9 pokušao vratiti kontrolu nad loptom suparnički igrač br. 24 startao je na njega klizećim startom pretjeranom silinom, brzinom i intenzitetom. Sudac nije oklijevao i dosljedno je primijenio naše tehničke smjernice za sigurnost igrača te mu je pokazao izravni crveni karton.

Na temelju kriterija: intenzitet, brzina, sila i udarac sudac je ispravno isključio igrača.

Situacija br. 3: VARAŽDIN – DINAMO (56. minuta); zaleđe i prekršaj u napadu

Nakon što je izveden izravan slobodni udarac napadač Dinama br. 26 je postigao pogodak, međutim, uzimajući u obzir položaj napadača, pomoćni sudac je smatrao da je napadač koji je postigao pogodak bio u kažnjivom zaleđu. Kao i u svakoj situaciji kada je postignut pogodak, VAR analizira dvije stvari:

– je li riječ o kažnjivom zaleđu

– je li napadačka momčad prije pogotka napravila prekršaj

Glede komunikacije u prostoriji za VAR suce (VOR), VAR je utvrdio da u trenutku postizanja pogotka nije bilo zaleđa, ali VAR nije mogao provjeriti fazu napadačkog posjeda (APP – potencijalni prekršaj) zbog gubitka električne energije.

U skladu sa snimkom iz prostorije za VAR suce (VOR), smatramo da je VAR sudac pogriješio te je trebao promijeniti odluku pomoćnog suca i priznati pogodak gostujuće momčadi.”

Situacija br. 4: VARAŽDIN – DINAMO (90. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Prilikom udarca na vrata gostujućeg napadača domaći branič ispružio je lijevu ruku i skrenuo loptu. Sudac, koji je bio ispravno pozicioniran i pod dobrim kutom gledanja, dosudio je kazneni udarac te je opomenuo obrambenog igrača (drugi žuti karton) zbog očiglednog prekršaja igranja rukom.

Dosuđivanje kaznenog udarca i isključenje obrambenog igrača bila je ispravna odluka suca.

Situacija br. 5: HAJDUK – RIJEKA (59. minuta); nesmotren start

Prilikom borbe za loptu između domaćeg igrača br. 4 i gostujućeg braniča br. 6 loptu je prvi dodirnuo branič. Nažalost, branič je snažno nagazio nogu suparničkog igrača.

Sudac nije ispravno procijenio intenzitet kontakta te je smatrao da je branič odigrao loptu i slučajno nagazio napadača.

Prema našim tehničkim razmatranjima smatramo da je ovaj start trebao biti ocijenjen kao nesmotren zbog gaženja na stopalo suparnika te je sudac morao opomenuti igrača.