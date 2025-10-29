Strijelac poništenog gola Cibalije: ‘Mi nismo navikli na VAR, ovo je bila nagrada’

Podijeli :

HNK Cibalia Vinkovci

Nogometaši Hajduka izborili su četvrtfinale Kupa nakon raspucavanja jedanaesteraca u Vinkovcima.

Tijekom regularnih 90 minuta, a zatim i 30 minuta produžetaka nije bilo priznatih pogodaka. Ipak, mrežu je tresao Cibalijin Marko Pervan čiji je gol poništen.

“Penali su uvijek lutrija, ali ostaje žal što smo izdržali, čak u nekim trenutcima imali šanse da zabijemo, ali na kraju došlo je do penala i to je uvijek lutrija 50-50 pa na čiju stranu ode. Šteta je što nije priznat gol. Mi nismo navikli na VAR pa nama ovaj put nije bio dobar, ali to je tako, idemo dalje. U nedjelju je nova utakmica, možda nama još važnija od ove. Idemo se probati dići i dobiti Rudeš”, rekao je Cibalijin ofenzivac pa objasnio koliko će ova utakmica utjecati na sljedeću:

“Sigurno da ćemo imati veće samopouzdanje nego da nismo igrali. Opet, to je druga utakmica. Nije isto igrati protiv Hajduka i protiv Rudeša, ali mi idemo tamo pokazati zube i nama je prvenstvo najbitnije. Ovo je bila nagrada za sve nas tu i vraćamo se prvenstvu i idemo probati uzeti tri boda.”