Strijelac oba gola za Rijeku u derbiju otkrio što je rekao Livakoviću kod penala

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Rijeka je odigrala 2:2 u subotnjem derbiju s Dinamom u Zagrebu u 30. kolu HNL-a.

Strijelac oba gola za Rijeku bio je Tiago Dantas. On je iznio svoje dojmove i otkrio o čemu je razgovarao s golmanom Dinama, Dominikom Livakovićem.

“Da, izjavio sam da nisam zadovoljan bodom, htjeli smo, kao i uvijek, pobijediti. Htjeli smo tri boda i bili smo blizu. To je realnost, uzeli smo jedan bod. Imamo itekako dobre izglede za dalje”, rekao je Tiago Dantas u emisiji “Pod stijenama Kantride” Radio Rijeke.

Dinamo je poveo nakon pet minuta.

“Dobro smo počeli, ali rano smo primili gol, puno smo im toga dopustili. Greške su dio nogometa i ponekad, kada ih napraviš, ne možeš se vratiti. Pokazali smo karakter, kvalitetu i mislim da smo kontrolirali utakmicu nakon tog prvog pogotka. Ukupno gledano, odigrali smo dosta dobru utakmicu. U drugom smo poluvremenu bili dobri, pokazali smo da smo mogli kontrolirati cijelu utakmicu. Oni su bili opasni u tranziciji nakon što su rano poveli”, kaže Dantas.

Dobio je pitanje je li se posebno pripremao za izvođenje kaznenih udaraca protiv Dinamova golmana Livakovića.

“Nisam se pripremao, znao sam da je vrhunski vratar. Brani za reprezentaciju. Prvi kazneni udarac bio je dobar, kod drugog me pitao gdje želim pucati, a ja sam njemu rekao: “Želiš li u istu stranu?” Malo smo se poigrali jedan s drugim, no to je dio nogometa. Zabavno je”, otkrio je Dantas.