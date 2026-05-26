Strijelac naljepšeg gola SHNL-a za SK: Neopisivo je zabiti gol na Poljudu, nisam znao gdje sam

U ponedjeljak navečer odrađena je svečana dodjela nagrada za SuperSport HNL koji je završio proteklog vikenda. Sport Klub je na toj gala večeri predstavljala Ines Švagelj koja je razgovarala s trenerom Dinama Marijom Kovačevićem, trenerom Varaždina Nikolom Šafarićem, igračima Dinama (Dion Drena Beljo, Miha Zajc, Luka Stojković) te igračem Varaždina Tomislavom Duvnjakom koji je nagrađen i za najbolji gol sezone.

Nikola Šafarić osvrnuo se na sezonu u kojoj je Varaždin ostvario najveći uspjeh u povijesti kluba. Osvojili su treće mjesto, ponovno izborili nastup u europskom natjecanju te su nastavili dobar trend. Šafarić se dotaknuo i navijača, planova za sljedeću sezonu i očekivanja za Europu.

Nakon njega je pred kamere Sport Kluba stao i Tomislav Duvnjak koji je dobio nagradu za najbolji gol sezone u SHNL-u. Izjavio je kako je presretan te da je osjećaj neopisiv kad zabijete na Poljudu, Maksimiru, Opus areni ili Rujevici naglasivši da je tamo ipak najveći broj gledatelja. Za sljedeću sezonu poželio je europski napredak što bi značio plasman u treće pretkolo Konferencijske lige.

