Stojkoviću se iz Dinama još ne ide, a hoće li otići ovisi o jednoj stvari

Luka Kolanovic via Guliver

U Dinamo je stigla bogata ponuda.

Veznjak Dinama Luka Stojković ima ponudu Al Jazire. Dinamo bi tu dobio oko četiri milijuna eura, ali mladog veznjaka ne intrigira odlazak u Emirate, piše 24sata.

Stojković se želi nametnuti i izboriti za status kod trenera Marija Kovačevića pa mu zasad Bliski istok nije opcija. No, sve se to još može promijeniti do kraja zimskog prijelaznog roka. Odluka mladog nogometaša Dinama ovisit će o statusu kod trenera Kovačevića u uvodnom dijelu proljeća.

Stojković je za Dinamo odigrao 57 utakmica u kojima je dao devet golova i šest puta asistirao. Stigao je iz Lokomotive za otprilike tri milijuna eura.

Transfermarkt ga procjenjuje na tri i pol milijuna eura, a ugovor s Dinamom ima do ljeta 2028. godine.