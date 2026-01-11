Stojković ostaje u Dinamu: Odbio je ponudu s Bliskog istoka

Nogomet 11. sij 2026
Luka Stojković ipak neće nastaviti karijeru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dinamov veznjak u nedjelju je i službeno odbio ponudu s Bliskog istoka. Prema informacijama Germanijaka, Al Jazira je bila spremna Dinamu ponuditi oko 3,5 milijuna eura odštete uz dodatne bonuse, no u Maksimiru su čekali da se konkretna ponuda predstavi samom igraču te su mu prepustili konačnu odluku.

Nakon razgovora s predstavnicima Al Jazire, Stojković se zahvalio na ponudi, iako je bila financijski vrlo izdašna, dugoročna i vrijedna više milijuna eura. Unatoč tome, ponovio je stav koji je već ranije iznosio u klubu te jasno poručio i Dinamu i čelnicima Al Jazire da ostaje u Zagrebu. Kako doznaje Germanijak, njegova odluka je konačna i daljnjih pregovora više neće biti.

Iako je prijelazni rok nepredvidiv i uvijek postoji mogućnost da se pojavi neka nova ponuda, pa se okolnosti eventualno promijene, opcija odlaska u Emirate za Stojkovića je zatvorena. U ovom trenutku vidi se isključivo u Dinamu, gdje želi ostati i dati svoj doprinos u borbi za naslov prvaka te ostvariti zapažen učinak u Europskoj ligi.

