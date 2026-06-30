Stojković o sezoni u Dinamu i SP-u: ‘Priznajem krivicu za Genk, ružno je to izgledalo. Ronaldo? Volim ga, ali ide kući’

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xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

Luka Stojković iza sebe ima odličnu sezonu u Dinamu. Osvojio je dvostruku krunu te je zaradio pretpoziv Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Veznjak Dinama se na pripremama u Sloveniji za Sportske novosti osvrnuo na sezonu u kojoj je skoro napustio zagrebački klub.

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Na početku razgovora pričali su o njegovim uspjesima van terena u takozvanim barskim sportovima, a onda su se osvrnuli na na prijateljsku utakmicu s Radomljem u kojem je nosio i kapetansku vrpcu.

“To je stvarno nešto posebno i nevjerojatno, nositi Dinamovu kapetansku traku, pa makar i na pripremama. Naravno da ta traka dodatno vuče i da onda morate biti najodgovorniji na terenu. Da mi je netko rekao da ću nositi Dinamovu kapetansku traku kada sam bio “klinac”, ne znam bih li mu vjerovao…”

Prije pola godine Stojković je skoro i napustio Dinamo. Nakon odluke o ostanku istaknuo je da nije pogriješio, a zatim je otkrio i što je presudilo.

“Skupio sam se s obitelji i s djevojkom. Bili su za stolom mama, tata, cura. Svi su se skupili i gledali što je najbolje za mene i svi su bili za to da ostanem u Dinamu. Naravno, roditelji žele da je njihovo dijete uvijek doma, ha, ha. Donijeli smo najbolju odluku.”

Dotaknuo se i svoje individualne sezone u kojoj je imao “double-double” s 13 pogodaka i 12 asistencija.

“Moguće da su i te priče o transferu bile poticaj, motivacija i svojevrsni inat, da pokažem što znam. Naravno, nošenje Dinamova dresa posebna je i stalna motivacija. Uhvatio sam kontinuitet, hvala Bogu da su me ozljede zaobišle, sada je stanje stabilno i nema problema.”

Upitan je i o tome što misli o glasinama oko njegovog mogućeg transfera.

“Čuo sam priče i to mi je motivacija, ali isključivo sam fokusiran na Dinamo, na pripreme i početak sezone.”

Stojković je iza sebe imao i burnu sezonu što se tiče crvenih kartona kojih je skupio čak tri.

“Znam što sam napravio, izgledalo je ružno to u Genku i priznajem krivicu. Danas, s odmakom, ne znam zašto sam to napravio i samo želim najbolje za klub. Nisam dobro reagirao, neće me biti protiv Thuna, a iako je Thun stvarno dobar, smatram da imamo višu kvalitetu i da ćemo proći dalje.”

Za kraj se dotaknuo utakmice Hrvatske s Portugalom, a i pretpozivu za Svjetsko prvenstvo.

“Bio bih najsretniji da Ronaldo završi svoju avanturu na Svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske. Volim ga stvarno, veliki mi je uzor, ali mislim da ide kući.

Što se tiče poziva, sretan sam što mogu biti u tome krugu. Kada vidim svoje ime na pretpozivu, ponosan sam na sebe i to mi je motivacija. Nadam se da ću se svojim igrama dodatno pokazati i zaslužiti poziv u budućnosti.”