Stojković na pragu odlaska iz Dinama: Stigla je ponuda s Bliskog istoka

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

Dinamo je zaprimio ponudu tešku 2,5 milijuna eura od Al-Jazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Luku Stojkovića.

Prema pisanju Sportskih novosti, u slučaju da ponuda poraste i približi se iznosu od četiri milijuna eura, Zvonimir Boban mogao bi već u narednim danima realizirati prvi izlazni transfer kluba u 2026. godini. Pritom ostaje otvoreno pitanje bi li sam Stojković bio spreman prihvatiti odlazak na Bliski istok.

Važnu ulogu u cijelom poslu ima hrvatski trener Mario Pušić. Mostarski stručnjak još je u vrijeme dok je vodio Šahtar, tijekom pripremne utakmice protiv Dinama, izravno svjedočio kvalitetama 22-godišnjeg veznjaka. Stojković je tada postigao pogodak, dominirao igrom i pokazao koliko može biti opasan kada uhvati pravi ritam, a slično izdanje ponovio je i nekoliko dana kasnije u pobjedi Dinama 3:1 protiv Lecha iz Poznanja.

Pušić se tijekom ljeta oprostio od Šahtara, a klupu Al-Jazire preuzeo je već u rujnu. Trenutačno gradi momčad s ciljem borbe za sam vrh prvenstva, pri čemu u Stojkoviću vidi ključnog igrača koji može donijeti prevagu na terenu. Al-Jazira nakon deset odigranih kola za vodećim Al-Ainom zaostaje šest bodova, a riječ je o ligi u kojoj je do ove sezone nastupao i Ramon Mierez, napadač koji je u rujnu preselio u Al-Nasr, gdje ga trenira Slaviša Jokanović.