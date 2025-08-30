Stojković je potpisao ‘bogatiji’ aneks ugovora s Dinamom?!

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Već je neko vrijeme Luka Stojković bio glavna tema u Maksimiru, pogotovo nakon istupa Brune Petkovića.

Sada već bivši napadač Dinama Bruno Petković u dva sata dugom intervjuu u Podcast Inkubatoru otkrio da je Zvonimir Boban Stojkovića nazvao ‘divljim igračem’, a usporedno je tada Stojković i bio igrač s klupe.

Već u Osijeku ušao je Stojković s klupe i donio Dinamu preokret, zabio gol za potvrdu tri boda, protiv Vukovara je također bio zamjena i opet pridonio pobjedi, već na Rujevici bio je starter, kao i protiv Istre 1961.

Stojkoviću je stiglo i priznanje, a u četvrtak je potpisao i aneks ugovora s Dinamom, doznaje to Germanijak. Nije produžio ugovor, i dalje ga ima do 19. kolovoza 2028., već je vjerojatno u pitanju financijski ‘bogatiji’ aneks.