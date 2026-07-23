Stojakovića čeka duža pauza zbog ozljede, ali svejedno dolazi u Dinamo

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je tijekom dana dogovorio Smaila Prevljaka.

Tijekom dana trebao je potpisati i Aleks Stojaković, ali sve se zakompliciralo.

Stojakoviću su na liječničkom pregledu u Maksimiru pronašli ozljedu za koju ni sam nije znao, nije poznato o čemu se radi, ali ozljeda je ozbiljnije prirode i zahtijeva pauzu od nekoliko mjeseci, doznaje Germanijak.

Nje isključeno da će, unatoč tom problemu, on potpisati za Dinamo, da će Modri preuzeti liječenje te ozljede i čekati njegov povratak na teren.

No, sve će se znati sutra, kada bi trebale doći konkretnije informacije.