Što se događa sa skupim Dinamovim pojačanjem? Pozvan je na slovenkse pripreme

Dinamo je započeo pripreme za drugi dio sezone te danas putuje u slovenski Čatež. Na prvom okupljanju nakon zimske stanke nisu se pojavili trener Mario Kovačević, kao ni Dejan Ljubičić i Leon Jakirović, koji će zbog bolesti propustiti prve dane rada.

Unatoč zimskim uvjetima na Maksimiru, na prvom treningu viđena su i neka imena koja već dulje nisu bila u fokusu. Među njima je i Raúl Torrente, koji se uspješno oporavio od teške ozljede koljena. Španjolac će tijekom priprema trenirati po individualnom programu, kao i Moris Valinčić, koji je također izašao iz rehabilitacije.

Postoji mogućnost da se momčadi u nekom trenutku priključi i Mateo Lisica, čiji su nalazi nakon mononukleoze sve bolji, no realnije je da ga u Čatežu ipak neće biti. Za razliku od njega, Juan Córdoba će biti dio priprema i već se priključio ekipi.

Skupo ljetno pojačanje iz 2024. godine, za koje je plaćeno 2,1 milijun eura, oporavljalo se u Kolumbiji od teške ozljede koljena te je sada potpuno spremno. Córdoba je prošao testiranja s dobrim rezultatima i na pripremama će raditi prema posebnom planu.

Ipak, nije sigurno da će pripreme privesti kraju s Dinamom, budući da se radi na pronalasku novog kluba. Córdoba je posljednji nastup odradio prije gotovo godinu dana, spominje se interes Qarabaga, a očekuje se da bi se njegova situacija trebala razriješiti tijekom zimskog prijelaznog roka.