Što se događa s odlaskom Domingueza u Lazio? Dinamu stigao upit iz Bundeslige

Iako je Lazio još početkom srpnja opasno "zagrizao" za Sergija Domingueza, a talijanski insajderi najavljivali brzi rasplet budući da je igrač navodno već postigao načelni dogovor oko ugovora do 2031. godine, na relaciji Rim – Zagreb zavladala je potpuna tišina.
Očekivalo se da će se čelnici Lazija službeno javiti u Maksimirsku 128 tijekom proteklog tjedna i poslati službenu ponudu, no to se ipak nije dogodilo. Rimljani se još uvijek nisu izjasnili, a Dinamo na maksimirskim uredskim stolovima još nema službeni dokument s potpisom i iznosom odštete, pišu Sportske novosti.
U Maksimiru drže izuzetno čvrst stav i nemaju namjeru popuštati pod pritiskom vremena. Dinamo na ime transfera svog talentiranog braniča potražuje iznos koji bi s uračunatim bonusima dosegnuo oko 15 ili 16 milijuna eura – što je i nešto više od ranijih talijanskih nagađanja o 12 do 13 milijuna – te Zvonimir Boban od tog nauma ne odstupa ni milimetra.
Dok se čeka reakcija s Olimpica, priča je dobila novi zaplet jer je za Domingueza u međuvremenu pristigao i jedan ozbiljan upit iz njemačke Bundeslige, a neslužbenih raspitivanja za bivšeg igrača Barcelone navodno ne manjka.
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