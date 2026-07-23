Što se događa s miljenikom navijača Dinama?

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Mario Beljo/ GNK Dinamo

Veznjak koji je među navijačima zagrebačkog kluba stekao status miljenika nije u ozbiljnim planovima trenera Marija Kovačevića.

Sve je izglednije da će Robert Mudražija karijeru nastaviti u inozemstvu, a ne u HNL-u.

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Mudražija nije pretjerano zainteresiran za prelazak u drugi hrvatski klub, Istra teško može preuzeti njegova primanja, a Dinamo ga ne želi pustiti bez odštete. Zbog svega toga potraga za novim klubom trebala bi se nastaviti izvan Hrvatske, doznaje Germanijak.

Ovog se ljeta vratio u Maksimir nakon polusezone provedene na posudbi u AEK-u iz Larnace. Za ciparski klub odigrao je 13 utakmica i zabio jedna gol, no AEK nije iskoristio mogućnost otkupa njegova ugovora.

Ugovor s Dinamom veže ga do ljeta 2028. godine.