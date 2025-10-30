Što će biti s Pierre-Gabrielom? Pogledajte što je Francuz objavio nakon glasina o raskidu ugovora s Dinamom

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Danas se podignula hajka oko igrača Dinama Ronaela Pierre-Gabriela za kojeg se tvrdi da lažira ozljedu...

Uslijed tih glasina Francuz je u četvrtak navečer objavio na Instagramu video.

Instagram račun mu je bio deaktiviran skoro pa godinu dana, sad ga je ponovno aktivirao i napisao u opis videa: “Uskoro se vraćam dati sve što imam od sebe, to je Božja volja”, uz emoji mišića i plavo srce.

Već neko vrijeme Francuza nema u kadru Dinama koji se odavno žali na probleme s rupturom lista te još nije zaigrao za prvu momčad ove sezone.

Kako neki izvori tvrde, Dinamo sumnja da Pierre-Gabriel lažira ozljedu i, prema istim izvorima, razmatraju da će ga kazniti novčano, izbaciti iz momčadi, pa čak i raskinuti ugovor na njegovu štetu