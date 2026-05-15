Stipić uoči ključne utakmice u borbi za ostanak potjerao još jednog igrača iz Vukovara

Podijeli :

Foto: HNK Vukovar 1991

Vukovar danas od 18 sati igra protiv Varaždina u susretu 35. kola SuperSport HNL-a, a domaćoj momčadi pobjeda je prijeko potrebna kako bi zadržala šanse za ostanak u ligi. Dva kola prije kraja Osijek im bježi četiri boda, pa Vukovar više nema prostora za pogreške. U završnici sezone momčad će biti oslabljena jer protiv Varaždina, kao ni u posljednjem kolu protiv Hajduka, neće nastupiti Alen Jurilj, koji je napustio klub nakon sukoba s trenerom Tomislavom Stipićem.

Jurilj je, kako navodi Index, navodno bio nezadovoljan statusom u momčadi otkako je Stipić preuzeo klupu u ožujku. U tom razdoblju nijednom nije krenuo od prve minute, što je dovelo do žustre rasprave između igrača i trenera te konačnog razlaza.

Posljednji put od početka je igrao osmog ožujka u porazu od Rijeke 1:0 na Gradskom vrtu, a nakon toga uglavnom je ulazio s klupe. U prošlom kolu protiv Rijeke nije bio ni među prijavljenim igračima, dok je pod Stipićevim vodstvom ukupno skupio samo 55 minuta kroz sedam nastupa.

Ovo nije prvi odlazak iz svlačionice nakon neslaganja s trenerom jer je ranije klub napustio i Mario Tičinović nakon sukoba sa Stipićem. Iz Vukovara je otišao i Josip Elez, ali bez većih tenzija.

Jurilj je u Vukovar stigao prošlog listopada na poziv tadašnjeg trenera Silvija Čabraje, nakon isteka ugovora sa Zrinjskim. Tijekom ove sezone upisao je 20 nastupa, postigao dva pogotka i dodao jednu asistenciju, uz ukupno 1204 minute u SuperSport HNL-u. Tijekom karijere nosio je i dresove NK Zagreba, Dinama, Kustošije, Širokog Brijega, Domžala i Borca iz Banje Luke.