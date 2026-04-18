Stipić nakon velike pobjede Vukovara: ‘Pogubio sam se u posljednjih pet godina, bacao sam bisere pred svinje’

Nogometaši Vukovara 1991 ostvarili su prvu gostujuću pobjedu u HNL-u ove sezone svladavši Istru 1961 u Puli sa 2:1 (1:1) u susretu 30. kola te se vratili u borbu za ostanak.

Nakon velikog slavlja, trener Vukovara Tomislav Stipić kratko je prokomentirao utakmicu. “Prvo poluvrijeme pripalo je Istri, a drugo nama, pa je takav na kraju i rezultat”, rekao je Stipić i dodao: “Nadam se da ću pomoći Vukovaru da ostvarimo još koju pobjedu i dosegnemo svoj cilj. Moram reći da sam sada dosta mirniji.”