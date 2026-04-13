Stipić nakon poraza od Dinama: ‘Imamo još dječjih problemčića’

Dinamo je u 29. kolu na Gradskom vrtu svladao Vukovar 1991 s 4:1. Tako je napravio novi korak prema tituli u SuperSport HNL-u dok je Vukovar gurnuo prema Prvoj nogometnoj ligi. Nakon susreta komentar je dao trener Vukovara Tomislav Stipić.

“Interesantna utakmica, živahna utakmica. Pohvalio bih momke koji su se držali od prve gotovo do zadnje minute. Ja bih rekao da smo imali jednu izvanrednu priliku da zabijemo za 2:2. To bi probilo neke barijere u mislima, u očekivanjima naših igrača, oslobodili bi se još više jer bitno je da oni vjeruju u sebe kao što njihov trener vjeruje u njih.

Trebaju znati da mogu igrati sa svakim, danas smo stvorili dosta šansi bez obzira na to protiv koga smo igrali i to me čini ponosnim, međutim danas nije bilo dovoljno. Ali bit će možda neki drugi put.”

Na komentar novinara da je Vukovar izgledao bolje nego protiv Lokomotive rekao je:

“Cilj je podignuti našu izvedbu. Onda se možemo nadati nekom boljem rezultatu. Izgledamo ozbiljno na terenu, situacijski, ali imamo još nekih dječjih malih problemčića koje ćemo, nadam se, u idućim danima i tjednima otkloniti. Tako da ćemo biti jedna ekipa koja može stvarno svakome nauditi.”