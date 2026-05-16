Stipić nakon ispadanja Vukovara: ‘Kao da su nam nedostajala dva, tri kola’

Stanusic via Guliver

U dvoboju pretposljednjeg 35. kola HNL-a nogometaši Varaždina su na osječkom Gradskom vrtu s 2:0 pobijedili Vukovar 1991 koji je time i matematički ispao iz elitnog razreda.

Prvi pogodak postigao je David Puclin u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena, dok je potvrda gostujuće pobjede uslijedila u 93. minuti kada je Stipe Jurić zabio za 2:0. Time je Varaždin osigurao novi izlazak na europsku scenu tijekom ljeta, kada će igrati u kvalifikacijama Konferencijske lige.

Vukovar 1991 je ostao četiri boda udaljen od pretposljednjeg Osijeka, a kako momčad iz Vukovara do kraja sezone ima još samo jednu utakmicu i matematički se nakon jedne sezone vraća u niži razred.

Utakmicu je komentirao i trener Vukovara Tomislav Stipić.

“Nažalost, naše putovanje u HNL-u je završilo. Što se tiče utakmice, ako ste je gledali kao neutralni promatrač mislim da ne bi znali tko je gdje na ljestvici, tko ide u Europu, a tko u niži rang. Moji momci su dali sve od sebe, međutim Varaždin je tvrda ekipa i kvalitetna ekipa, ne daje puno i navikli su takve teške utakmice pobjeđivati. Mi moramo stvoriti neke navike koje će nam donositi bodove. A za to treba vremena, kao da su nam dva, tri kola na kraju nedostajala da uhvatimo i to. Nije bilo dovoljno. Imamo još jednu utakmicu na Poljudu i tome ćemo se sad posvetiti. U slučaju da dobro odigramo ili uzmemo bodove na Poljudu, opet će nekako s boljim dojmom sezona završiti”, izjavio je Stipić.