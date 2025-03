Štimac: Što je Gattuso donio Hajduku? Imao je veliku sreću da ja nisam bio tamo, ne bi mu sastavili taj prst

Napetost je eskalirala nakon utakmice kada je Gattuso odbio pružiti ruku Jeličiću prilikom ulaska u studio MAXSporta. Usred prijenosa uživo, talijanski trener uperio je prst u komentatora i napao ga riječima:

“Neću tebi dati ruku. Previše pričaš. Igrao si nogomet i dobro znaš sve. Pričaš jako loše uvijek. Moraš pokazati poštovanje prema osobama!”

Jeličić mu je uzvratio da bi i on trebao pokazati poštovanje.

Bivši reprezentativac i Hajdukovac Igor Štimac, žestoko je reagirao na Gattusov postupak.

“Iako sam Joškov vjenčani kum te smo dobri prijatelji, nemam razloga biti subjektivan. Ono što je Gattuso jučer napravio ne priliči njemu kao svjetskom prvaku, kao treneru Hajduka, a ni kao strancu u ovoj zemlji. Ne poštuje one koji komentiraju utakmice.”

“Bez obzira na Joškov cinizam i ironiju, kojima zna začiniti besprijekorno komentiranje, u tome nema ni trunke laži. Daje komentare s kojima se 90 posto ljudi složi. I televizije to vole. Privlači publiku i pozornost, radi to gotovo perfektno. On radi svoj posao. A Gattuso? Što je on donio Hajduku za novac koji prima?”

Oštro je kritizirao i Hajdukovu igru pod Gattusovim vodstvom:

“U ključnoj utakmici, protiv direktnog konkurenta, ne pružiš ništa. Opucao si jednom po golu, momčad nema standardnost, nemaš ništa. Igrači kontinuirano igraju na krivim pozicijama. I usudiš se, nakon takvog poraza, prijetiti u studiju? Imao je veliku sreću da ja nisam bio tamo. Ne bi mu dobro bilo. Nitko mu ne bi sastavio prst.”

Talijanski trener osvrnuo se na incident i nije skrivao ogorčenost:

“Mislim da Jeličić nema poštovanja prema meni ni prema igračima. Stalno iznosi neke stvari u javnost. Lako je pričati u medijima kad nikoga nema, lako je pričati iza leđa. Najviše me nervira što je on bio profesionalni igrač i zna što se sve događa u ovom sportu. Kad meni netko govori da sam stranac, to me jako vrijeđa. Što to znači? Da nisam igrao nogomet? Da ja ne pripadam ovdje?”

Nastavio je s kritikama na račun Jeličića:

“Neka mi kaže stvari u lice, kao vi ovdje. Recite mi da Hajduk igra loše ovdje, na presici. On šest-sedam mjeseci svojim sarkastičnim komentarima uništava moje igrače. Oni tu najviše pate. Ponaša se kao da je osvojio Ligu prvaka i Svjetsko prvenstvo i da je najveći trener!”

Joško Jeličić nije ostao dužan te je u emisiji dodatno komentirao prepirku:

“Rekao je da nemam respekt, a ja sam mu odgovorio da ne pokazuje prstom i poštuje ovo što mi ovdje imamo. I da je stranac. Na kraju je rekao da ne želi razgovarati sa mnom ako budem na televiziji. Poštujem ga kao nogometaša i imam pravo reći ono što vidim. Ja sam veći hajdukovac od njega. On mora poštovati naše gledatelje.”

Sukob između Gattusa i Jeličića dodatno je podgrijao tenzije oko Hajdukove igre i trenutne situacije u klubu, koji je nakon poraza od Rijeke ostao bez odgovora na ključna pitanja sezone.