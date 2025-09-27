Štimac nadmudrio Sablića, Zrinjski slavi u derbiju Mostara

Podijeli :

Joris Verwijst via Guliver Images

Igor Štimac i njegov Zrinjski nastavljaju uspon u prvenstvu Bosne i Hercegovine nakon što su u gradskom derbiju svladali Velež 3:1.

Sjajnu formu Zrinjski je prikazao i u okršaju s gradskim rivalom pobijedivši ga na njegovu travnjaku 3:1.

Već je do poluvremena Zrinjski vodio 2:0 autogolom Babića u 17. minuti i pogotkom Savića u 32. Na odmoru je trener Veleža Goran Sablić napravio dvije zamjene, no umjesto preokreta Zrinjski je zabio i treći gol preko Marija Ćuže u 57. minuti.

Velež je u 65. smanjio golom Đurića, ali na tome je i ostalo. Momčad Igora Štimca upisala je petu pobjedu u zadnjih šest kola i sada je drugi u poretku s 18 bodova, što je bod manje od vodećeg Željezničara. Zrinjski ima i utakmicu manje. Velež je osmi sa samo sedam bodova, a ovo mu je bio peti poraz u zadnjih šest dvoboja.