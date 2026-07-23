Stigle vijesti iz Istanbula koje su čekali Dinamovi navijači

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Situacija je takva da Fener ima puno stranaca. Idući tjedan u klubu će održati interne sastanke pa će odlučiti što i kako dalje. U ovom trenutku ne mogu reći tko je na prodaju, a tko nije. Zapravo, na prodaju su svi i nitko.

U Istanbulu je u četvrtak održan sastanak predstavnika Fenerbahčea i Andyja Bare, menadžera Dominika Livakovića. Nakon razgovora, koji je nastavljen na zajedničkoj večeri, Bara za SN je otkrio kako je hrvatski reprezentativni vratar i dalje u planovima turskog velikana.

“Održali smo sastanak s novim ljudima koji su preuzeli Fenerbahče i oni su oduševljeni Dominikovim ponašanjem, pristupom i profesionalizmom. Stvari stoje ovako: Livaković će narednih dana odraditi terapije, i to u Hrvatskoj. Ne radi se ni o kakvoj ozbiljnoj ozljedi, nego je nakon Svjetskog prvenstva osjetio umor pa mu je potrebna terapija. Zamolio sam ljude iz Fenerbahčea da to napravi u Hrvatskoj. Odmah su pristali, tako da je Livi u petak doma. Nakon što odradi šest terapija u Hrvatskoj, vraća se u Istanbul”, rekao je Bara.

Velik dio hrvatske nogometne javnosti zanima hoće li se Livaković ovoga ljeta vratiti u Dinamo, no njegov menadžer ističe da konačna odluka još nije donesena.

“Situacija je takva da Fener ima puno stranaca. Idući tjedan u klubu će održati interne sastanke pa će odlučiti što i kako dalje. U ovom trenutku ne mogu reći tko je na prodaju, a tko nije. Zapravo, na prodaju su svi i nitko. Fener je vrlo zadovoljan Livakovićem i nisu nam ništa konkretno rekli. Ako stigne ponuda kojom će biti zadovoljni i klub i Livi, razumjet će situaciju i neće sprječavati transfer jer ga cijene i poštuju. Ako se to ne dogodi, nema nikakvog problema da ostane. Ljudi su zaista iznimno korektni”, zaključio je Bara.