Stigli su sastavi za prvu utakmicu šestog kola HNL-a

Slaven Belupo i Istra otvaraju šesto kolo SuperSport HNL-a susretom na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Slaven trenutno ima šest bodova nakon pet odigranih kola, a eventualnom pobjedom može preskočiti Lokomotivu i zasjesti na treće mjesto ljestvice, odmah iza Dinama i Hajduka. Do iste pozicije može doći i Istra, ali za to će joj trebati uvjerljiva pobjeda s najmanje tri gola razlike.
Sat vremena prije početka utakmice treneri su izabrali svoje sastave.
Trener Slaven Belupa Mario Gregurina odabrao je ovih 11: Hadžikić; Žuta, Kovačić, T. Božić, Mitrović – Caimacov, Ćubelić, Lepinjica – Šuto, Jagušić, Nestorovski
Goran Tomić je odabrao svoju jedanaestorku: Kolić – Heister, Marešić, Koski, Ivanišević – Maurić, Radošević, Lončar – Lawal, Frederiksen, Prevljak
Utakmica počinje u 20 sati na stadionu Ivan Kušek Apaš.
