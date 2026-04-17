Stigli su sastavi: Evo s kime oslabljeni Hajduk ide po tri boda u Koprivnici

Slaven Belupo od 17:45 dočekuje Hajduk u utakmici 30. kola SHNL-a.
Momčadi u susret ulaze u različitim formama. Domaći su u nizu od pet prvenstvenih utakmica bez pobjede, dok je splitska momčad slavila u posljednja četiri susreta.
Trener Hajduka je na pressici govorio o problemima u momčadi:
“Imamo ozlijeđenog Dialla, Šegu koji je dobio udarac u rebra, ne osjeća se skroz dobro. Sigur ima manjih problema s umorom, ne želimo ga riskirati. Nema ni Hodaka. Almena je prošli i ovaj tjedan trenirao s nama. Putovat će s nama na utakmicu”.
Stigli su sastavi te je sada poznato na koga će računati Gregurina i Garcia.
(4-2-3-1): Hadžikić; Krušelj, Božić, Kovačić, Jović; Crepulja, Ćubelić; Išasegi, Mažar, Šivalec; Dabro
(4-2-3-1): Silić; Hrgović, Šarlija, Marešić, Melnjak; Krovinović, Pajaziti; Brajković, Pukštas, Rebić; Livaja
