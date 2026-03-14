Stigli su sastavi: Evo na koga Kovačević računa protiv Slaven Belupa!

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Dinama su prošlog tjedna slavljem na Poljudu stigli vrlo blizu naslova, a danas od 17:15 sati u 26. kolu SHNL-a dočekuje Slaven Belupo.

Poznato je sada i na koga Mario Kovačević računa u borbi za nove bodove na Maksimiru.

Od prve minute na teren za Dinamo će:

Livaković, Stojković, Zajc, Beljo, Vidović, Soldo, Perez Vinlof, Valinčić, McKenna, Topić, Dominguez.

Poznato je i da će Slaven Belupo na teren u sastavu:

Hadžikić; Krušelj, Međimorec, Kovačić, Jakir, Ćubelić, Lepinjica, Mažar, Grgić, Mitrović, Dabro