Stigli su sastavi: Evo na koga Kovačević računa protiv Slaven Belupa!

Nogometaši Dinama su prošlog tjedna slavljem na Poljudu stigli vrlo blizu naslova, a danas od 17:15 sati u 26. kolu SHNL-a dočekuje Slaven Belupo.
Poznato je sada i na koga Mario Kovačević računa u borbi za nove bodove na Maksimiru.
Od prve minute na teren za Dinamo će:
Livaković, Stojković, Zajc, Beljo, Vidović, Soldo, Perez Vinlof, Valinčić, McKenna, Topić, Dominguez.
Poznato je i da će Slaven Belupo na teren u sastavu:
Hadžikić; Krušelj, Međimorec, Kovačić, Jakir, Ćubelić, Lepinjica, Mažar, Grgić, Mitrović, Dabro
