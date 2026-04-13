Stigli sastavi za ogled Vukovara i Dinama: Livaković ponovno izvan kadra

29. kolo SuperSport HNL-a zaključuju Vukovar 1991 i Dinamo na Gradskom vrtu u Osijeku, a nešto više od sat vremena prije utakmice koja kreće u 18 sati stigli su sastavi.
Tomislav Stipić odabrao je ovu jedanaestorku:
Bulat – Bosec, Elez, Vlasenko, Čabrajić – Shabani, Gurlica – Butić, Gonzalez, Banovec – Puljić
S druge strane, Mario Kovačević odabrao je svojih 11 u kojima ponovno zbog ozljede nema hrvatske “jedinice” Dominika Livakovića.
Sastav Dinama:
Filipović – Galešić, Dominguez, McKenna, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Vidović
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!