Stigli sastavi za nastavak utakmice Istre i Rijeke: Obje ekipe napravile dvije promjene

NK Rijeka

Susret Istre i Rijeke prekinut je 14. prosinca prošle godine pri rezultatu 1:1 nakon 18 minuta igre zbog guste magle. Regionalni derbi započeo je vrlo dinamično – Istra je povela već u 5. minuti kada je Salim Fago Lawal iskoristio pogrešku Martina Zlomislića, dok je samo četiri minute kasnije Rijeka došla do izjednačenja golom Luke Menala, koji je glavom realizirao ubačaj Ante Oreča. Utakmica će danas biti nastavljena s početkom u 16 sati.

Trener Istre Oriol Riera odlučio je napraviti dvije zamjene u odnosu na sastav iz 2025. godine koji se prekinuo zbog magle.

Ville Koski ušao je umjesto Advana Kadušića dok je Josip Radošević zamijenio Antonija Maurića.

Sastav Istre: Kolić – Kumar, Kadušić, Marešić – Frederiksen, Radošević, Ayuma, Heister – Lončar, Lawal – Prevljak

Trener Rijeke Victor Sanchez također je napravio dvije izmjene. Umjesto ozlijeđenog Tonija Fruka u igru je ušao Amer Gojak dok je Ante Mateja Jurića zamijenio Daniel Adu-Adjei.

Sastav Rijeke: Zlomislić – Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreč – Petrovič, Dantas – Menalo, Gojak, Vignato – Adu-Adjei

Susret je na rasporedu od 16 sati.