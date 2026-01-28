Stigla nova sudačka analiza: Evo zašto je Erceg provjeravao gol Hajduka

Podijeli :

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 19. kola HNL-a.

Analizu donosimo u cijelosti:

“Situacija br. 1: LOKOMOTIVA – VUKOVAR 1991 (1. minuta); kazneni udarac

Kazneni udarac dosuđen nakon opravdane VAR intervencije ispravna je odluka utemeljena u Pravilima nogometne igre.

Branič br. 20 u klizećem startu neprirodno je proširio svoje tijelo i spriječio smjer lopte.

Dodatno razmatranje kažnjivosti kontakta ruke i lopte je kretnja ruke prema lopti što se u razmatranjima PNI smatra prekršajem igre rukom.

Iz tih razloga intervencija VAR-a bila je ispravna kao i konačna odluka suca da dosudi kazneni udarac.

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA – VUKOVAR 1991 (72. minuta); kazneni udarac

Vrlo dobro pozicionirani sudac, imajući potpuni nadzor situacije, sukladno smjernicama, prepoznao je kažnjivu igru rukom kada je branič br. 27 jasno desnom nadlakticom, uz vidljivu dodatnu kretnju, nedozvoljeno ostvario kontakt loptom.

U skladu s tehničkim smjernicama, i u skladu s Pravilima nogometne igre, podržavamo odluku suca donesenu na terenu. Međutim, očekuje se manji gubitak vremena VAR-a za potvrdu odluke.

Situacija br. 3: RIJEKA – SLAVEN BELUPO (45. minuta); gruba igra

Start domaćeg igrača br. 45 u Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem grube igre obavezno kažnjivim crvenim kartonom.

Sudac, unatoč tome što je bio vrlo blizu incidenta, nije ispravno interpretirao smjernice za zaštitu igrača:

⁠Intenzitet udarca

Mjesto kontakta

Način ostvarenog kontakta (kramponima)

Sila i brzina.

VAR je sucu preporučio pregled snimke za potencijalni crveni karton zbog prekršaja grube igre.

Nakon što je pregledao snimku incidenta sudac je ispravno isključio igrača koji je napravio grubi prekršaj.

Situacija br. 4: HAJDUK – ISTRA 1961 (83. minuta); potencijalni izazov prekršaja zaleđa

Gostujući branič br. 6 skrenuo je loptu u vlastita vrata u trenutku kada se domaći napadač br. 11 nalazio iza njega u poziciji zaleđa.

Budući da se napadač nalazio u poziciji zaleđa, suci u terenu i VAR suočili su se s izazovom postoji li prekršaj “kažnjivog“ zaleđa (utjecaj na suparničkog igrača).

Sukladno Protokolu VAR je preporučio sucu pregled snimke zbog mogućeg utjecaja na suparničkog igrača, što je isključivo u nadležnosti suca utakmice.

Razmatrajući incident tijekom pregleda snimke (OFR) sudac je ispravno interpretirao Pravilo 11 te utvrdio da igrač koji se nalazio u poziciji zaleđa svojom kretnjom ili položajem nije utjecao na reakciju braniča.

Podržavamo konačnu odluku suca da prizna pogodak.”