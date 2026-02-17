Stigla nova Layecova analiza: Evo kako je komentirao penal Hajduka protiv Osijeka

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 22. kola Hrvatske nogometne lige.

Analizu prenosimo u cijelosti:

“Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO – LOKOMOTIVA (42. minuta); kazneni udarac

Sudac utakmice prepoznao je incident u kojem je gostujući branič br. 19 počinio jasan prekršaj. Nažalost, iako vrlo dobro pozicioniran, sudac nije ispravno procijenio mjesto prekršaja smatrajući da je prekršaj počinjen izvan granica kaznenog prostora.

Sukladno Protokolu VAR provjerava ispravnost odluke i utvrđuje je li prekršaj počinjen unutar ili izvan kaznenog prostora.

VAR sudac je ispravno činjeničnom odlukom sugerirao sucu promjenu odluke i dosuđivanje kaznenog udarca.

Situacija br. 2: RIJEKA – VARAŽDIN (8. minuta); kazneni udarac

Branič gostiju br. 13 je unutar vlastitog kaznenog prostora blokirao rukom udarac prema vratima.

Razmatrajući smjernice Pravila nogometne igre:

-⁠ ⁠položaj ruke povećava tijelo braniča

– ⁠ruka jasno putuje u smjeru lopte

ovakav kontakt ruke loptom smatra se prekršajem igre rukom.

Sudac u terenu za igru nije prepoznao kažnjivu igru rukom te je nakon ispravne VAR intervencije pozvan na dodatni pregled incidenta.

Podržavamo VAR intervenciju i dosuđeni kazneni udarac.

Situacija br. 3: RIJEKA – VARAŽDIN (20. minuta); potencijalni prekršaj u “napadačkoj fazi”

Situacija i duel koji prethodi pogotku domaćina u “napadačkoj fazi“ nije prekršaj iz Pravila nogometne igre te je pogodak je ispravno postignut.

U napadačkoj akciji u kojoj je igrač Rijeke br. 23, kontrolirajući loptu, u “driblingu“ lijevom rukom došao u kontakt sa suparničkim igračem smatra se normalnim nogometnim kontaktom te posljedicom kretnje igrača i promjene smjera kretanja.

Analiza incidenta iz različitih kutova kamera potvrđuje ispravnost odluke suca u terenu za igru.

Situacija br. 4: GORICA – VUKOVAR 1991 (57. minuta); zaleđe

Tijekom napadačke akcije domaće momčadi s desne strane kaznenog prostora domaći napadač br. 9 nalazio se u položaju zaleđa te je svojom jasnom kretnjom pokazao želju da igra loptom, što je utjecalo na obrambenog igrača br. 34. U nastavku akcije lopta se odbila od igrača br. 14 do napadača br. 19 koji postiže pogodak.

U skladu s VAR protokolom i našim tehničkim smjernicama VAR je ispravno preporučio sucu pregled snimke.

Sudac je procijenio da je napadač bio u potpunosti uključen u igru i da je svojom kretnjom i pokušajem igranja lopte jasno utjecao na suparničkog igrača te se iz tog razloga nalazio u poziciji kažnjivog zaleđa.

Podržavamo ovu odluku i žalimo zbog predugog vremena koje je bilo potrebno za donošenje ispravne odluke.

Situacija br. 5: OSIJEK – HAJDUK (12. minuta); kazneni udarac

Napadač gostujuće momčadi br. 21 prvi je odigrao loptu prije nego što je branič br. 33, koji je pokušao igrati loptom, desnom nogom udario nogu suparničkog napadača. Sudac ovaj incident nije ispravno procijenio i dopustio je nastavak igre.

Nakon pregleda incidenta i potencijalnog kaznenog udarca VAR je uočio jasan prekršaj braniča unutar vlastitog kaznenog prostora.

VAR intervenciju smatramo ispravnom i opravdanom kao i konačnu odluku suca o dosuđivanju kaznenog udarca.”