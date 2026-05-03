Stigao sastav Hajduka za okršaj s Varaždinom: Garcia se vratio staroj formaciji, a braća na suprotnim stranama ispisala povijest

Robert Matić / HNK Hajduk Split

U 33. kolu SuperSport HNL-a Hajduk će na Poljudu ugostiti Varaždin. Bit će to susret bez rezultatskog značaja za Splićane koji su osigurali drugo mjesto dok će treći Varaždin ipak imati motiv jer se bore za treće mjesto s Rijekom. Nešto više od sat vremena prije susreta stigli su sastavi.

Gonzalo Garcia je protiv Rijeke igrao s trojicom stopera, ali protiv Varaždina se vratio na igru s četiri u obrani:

T. Silić – Sigur, Šarlija, Marešić, Melnjak – Pukštas, Pajaziti – Almena, Livaja, Brajković – Šego

Postava Varaždina:

J. Silić – Maglica, Lesjak, Barać, Boršić – Duvnjak, Puclin – Latković, Mamić, Vuk – Tavares

Zanimljivo je da će se na suprotnim stranama naći dva brata Josip i Toni Silić koji će tako ispisati povijest SuperSport HNL-a. Naime, ovo je prvi slučaj da će braća na istoj utakmici od prve minute braniti na suprotnim stranama.