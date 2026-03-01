Stigao sastav Dinama pred utakmicu s Goricom: Modri Hajduku mogu pobjeći na +7

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Nakon iscrpljujućih 120 minuta europskog ogleda u Genku, Dinamo se bez predaha okreće novim izazovima u SuperSport HNL-u. Danas od 17:15 sati na Maksimiru, u susretu 24. kola, dočekuje Goricu, momčad koju je u prvom dijelu sezone već svladao na istom terenu. Ipak, situacija je sada drukčija, a eventualna pobjeda mogla bi zagrebačkom sastavu donijeti čak sedam bodova prednosti u odnosu na Hajduk na vrhu ljestvice.

DINAMO: Livaković – Valinčić. Dominguez, McKenna, Vinlof – Zajc, Mišić, Stojković – Topić, Beljo, Vidović

GORICA: Matijaš – Filipović, Leš, Čabraja – Trontelj, Pozo, Kavelj, Bogojević – Pršir, Pavičić – Sule