Srpski stoper s više od 100 nastupa u Serie A potpisao za Kustošiju

Kustošija je od ulaska Andyja Bare u klub imala neko uspješnih izlaznih transfera, ali nikada na zapad Zagreba nije stiglo ovakvo pojačanje.

Kako prenosi ugledni talijanski novinar Fabrizio Romano, s Kustošijom je jednogodišnji ugovor potpisao Nikola Maksimović. Riječ je o 33-godišnjem stoperu koji je u svojoj karijeri igrao za mnoge uspješne klubove.

Iz Crvene zvezde otišao je u Torino, a nakon toga je u proveo i šest godina u talijanskom Napulju te je odradio i dvije sezone u Genoi. Nastupao je i u Rusiji, Turskoj te u Francuskoj gdje je prošle sezone branio boje Montpelliera.

Bio je i reprezentativac Srbije u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a za Orlove je skupio 25 nastupa. Igrač s ovakvim renomeom trebao bi pomoći Kustošiji u trećem rangu hrvatskog nogomet, odnosno, u Drugoj Nogometnoj ligi.

Kustošija je trenutačno na petoj poziciji Druge NL s 11 bodova. Vodeća momčad je Mladost iz Ždralova sa 16, a njihov prvi pratitelj je Uskok iz Klisa, inače filijala splitskog Hajduka.