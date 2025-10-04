Spremaju se rotacije u Dinamu, Kovačević: ‘Nije me strah dati priliku igračima s klupe’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Nakon povratka iz Srbije Dinamo se okreće novom izazovu u SHNL, okršaju s Lokomotivom. Trener Mario Kovačević najavio je taj susret.

Kovačević je otkrio da se momčad iz Bačke Topole vratila tek u ranim jutarnjim satima petka.

“Vratili smo se u 6:30, ali smo istog dana odradili trening. Odradit ćemo još jedan danas (op.a. subota). Malo smo se proveselili, ali već razmišljamo o Lokomotivi”, rekao je Kovačević.

Iako su Modri krenuli u Europa ligu s dvije pobjede i na vrhu su poretka, SHNL je ključ.

“Nemamo što poletjeti, tek su dva kola prošla. Pokazali smo da se možemo prilagoditi na drukčije protivnike. Moramo se brzo prešaltati u stvarnost. Vjerujem da ćemo energetski biti dobri, prvenstvo nam je najvažnije.”

Bit će rotacija u sastavu.

“Kad igraš na tri fronta moraš imati širinu. Svi igrači dobro rade i nije me strah dati priliku igračima s klupe. Nemamo ozljeda, a Stojković i Soldo se vraćaju nakon kartona. Gledat ćemo da igrači energetski budu na maksimumu jer Lokomotiva je trkački dobra momčad. Spoj su iskustva i mladosti, kolega Jelavić to je jako dobro posložio. Morat ćemo se dobro pripremiti”, dodao je Kovačević.