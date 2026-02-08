Sprema se zanimljiv povratak u HNL: Prije 13 godina je srušio Dinamo u Kupu

Podijeli :

xVLADxBEREHOLSCHIx via Guliver Image

Stipe Perica bi se uskoro mogao ponovno pojaviti na travnjacima HNL-a, i to u prilično nepredviđenom raspletu. Prema informacijama insajdera Filipa Kožića, za 30-godišnjeg napadača ozbiljan interes pokazuju Istra 1961 i Varaždin, a dodatnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Perica trenutačno bez kluba.

Naime, Dinamo Bukurešt je početkom veljače objavio kako je s Pericom sporazumno raskinuo ugovor, uz korektne poruke zahvale s obje strane. Time je hrvatski napadač postao slobodan igrač u samoj završnici zimskog prijelaznog roka, što klubovima u potrazi za napadačem omogućuje brzu reakciju bez odštete.

U tekućoj sezoni Perica je za rumunjski Dinamo odigrao ukupno 18 utakmica u svim natjecanjima, od čega 16 u prvenstvu i dvije u kupu. U ligaškim susretima postigao je dva pogotka i upisao dvije asistencije. Gledajući ukupni učinak, tijekom godine dana u Dinamu Bukurešt skupio je 34 nastupa, osam golova i tri asistencije.

Povratak u hrvatski nogomet Perica je već imao u rujnu 2024., kada je potpisao za Rijeku. Međutim, ondje se nije uspio izboriti za važniju ulogu – odigrao je osam utakmica i 266 minuta bez konkretnog učinka. Već u veljači 2025. preselio je u Rumunjsku, gdje je pojačao Dinamo Bukurešt.

Njegova karijera obilježena je brojnim zaokretima. Iz Zadra je 2013. godine otišao u Chelsea u transferu vrijednom oko 2,5 milijuna eura, a londonski klub ga je kasnije prodao Udineseu za približno 4,5 milijuna eura. Iako nikada nije nastupio za Chelsea, Perica je tijekom godina igrao za velik broj klubova, uključujući NAC Bredu, Udinese i Watford, kao i kroz posudbe u Frosinoneu, Kasımpaşi i Mouscronu, te kasnije u Maccabiju Tel Aviv i Standardu.