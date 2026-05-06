Sprema se prodaja Osijeka, a u svemu pomaže i – Davor Šuker?!

xALEXxNICODIMx/IMAGO via Guliver

Osijek bi u skorijoj budućnosti mogao promijeniti vlasnika.

Prema pisanju Glasa Slavonije, nova predsjednica Alexandra Vegh dobila je zadatak da pronađe novog vlasnika a u tome joj pomaže – Davor Šuker.

Zlatna kopačka trebao bi biti spona aktualnog vodstva Osijeka s potencijalnim vlasnicima ili barem investitorima. Šuker ima veze po cijelom svijetu i mogao bi se angažirati oko matičnog kluba.

Neke informacije sugeriraju kako su Alexandra Vegh i Davor Šuker već odradili prvi set razgovora s potencijalnim investitorima iz Kanade i Njemačke, ali za sada ne postoji potvrda.

Sve se ovo događa nakon što je Victor Orban u Mađarskoj izgubio vlast.