Sportski direktor Šibenika za SK: ‘Mislili smo da je to neka loša fora’

Od šokantnog izbacivanja HNK Šibenik u četvrti rang hrvatskog nogometa prošlo je mjesec i po dana. Momčad koja se u SHNL-u gotovo do zadnjeg kola srčano borila za ostanak se u međuvremenu osula, otišao je trener Rajko Vidović, sportski direktor Mario Brkljača.

Iako se spekuliralo kako će vlasnik kluba Željko Karajica pritisnut dugovima, brojnim problemima, te izostankom podrške javnosti, navijača ali i lokalnih političkih struktura povući, i da će šibenski nogomet krenuti nekim drugim putom, to se (za sada) nije dogodilo.

Klub sa Šubićevca je i dalje aktivan, dapače, nedavno je prva momčad krenula s radom pripremajući se za nastup u 3.HNL-jug, stigao je novi trener Marin Oršulić, koji se latio nezahvalne zadaće da s posve novom ekipom pokuša Šibenik vinuti u rang više.

A, jednu od ključnih uloga u ovom novom početku na sebe je preuzeo Stipe Bačelić-Grgić. Ne tako davno istaknuti prvotimac narančastih, a prošle sezone pomoćnik Mariju Brkljači na mjestu sportskog direktora, sada je samostalno u ulozi šefa struke posrnulog HNL starosjedioca.

“Da je bolja situacija vjerojatno me ne bi dopala ova uloga, ali to je za mene velika čast, i obveza da budem na ovako važnom mjestu mog kluba”, kazao nam je na početku razgovora Stipe, pokazavši ambiciju, ali nadasve spremnost i hrabrost u ovim okolnostima preuzeti na svoja pleća ovako odgovornu dužnost u HNK Šibenik.

A, problema je bezbroj, udara s raznih strana, figa u džepu, nepovjerenja koje i dalje izjeda stabilnu budućnost ŠI nogometa. No, pravi šok uslijedio je početkom lipnja odlukom HNS-a da Šibenčane izbaci u četvrti rang hrvatskog nogometa.

Jeste li se oporavili od te odluke, i hoće li se zapravo šibenski klub, nogomet u cjelini skoro oporaviti od tog šokantnog raspleta?

“Sve nas je to objavom HNS-a šokiralo, odluka Saveza da nas izbaci u četvrti razred za sve nas u klubu, koji nam nešto znači u životu, navijače također bio je ogroman udarac. U početku je bilo puno čudnih pogleda, nevjerice, nekih desetak dana. Mislili smo da je neka to neka loša fora, ali onda je došlo do glave.

Rekao sam možemo se samo gledati i dalje, i ne vjerovati, ne raditi ništa ali od toga nema ništa. Rekao sam svojim suradnicima, prijateljima idemo zasukati rukave, krenuti dalje koliko god to bilo teško. Idemo raditi, iz početka složiti ekipu, praktički od nule, ići na viši rang. Mi smo Šibenik, nema predaje. Svjesni smo da je to jako težak, dugoročan put, ali ja sam prvi spreman se s tim uhvatit u koštac i zasukat rukave.”

SBG je krenuo punom parom, obavio stotine razgovora s igračima, poziva, tražio igrače po svim ligama, ali prvo je trebalo pronaći trenera za 3.HNL, koji želi, zna i može uhvatiti se u koštac s ovim izazovom.

“Istina, još dok nisam znao ništa oko budućnosti kluba, kada nisam službeno ni imenovan na ovu funkciju uhvatio sam se posla. Praktički od 0-24 sam bio na telefonu, u autu, zvao, tražio…Obavio sam razgovore sa dvojicom, trojicom trenera.

Marin Oršulić se pokazao kao najozbiljniji od prvog trenutka. Pokazao je bez krzmanja odlučnost, rekao da je spreman raditi, da mu je Šibenik trenutno najveći izazov u karijeri. A iza sebe ima iskustva i uspjeha. Realno, on je trener za puno viši rang, imao je ponude klubova iz viših liga, čak iz HNL-a u jednom stožeru. Ali, odlučio se na dolazak u Šibenik, i hvala mu.”

Bačelić-Grgić nagovorio je doslovce na dolazak neka poznata HNL imena, poput Kemala Osmankovića, Filipa Jazvića, Aldina Gajića koji je ne tako davno gazio prvoligaške i drugoligaške terene po Turskoj. Tu je i skupina domaćih momaka koji će dobiti šansu.

“Ekipa se pravi doslovce od nule, od igrača koji imaju iskustva iz puno većih liga, ali i ambicioznih momaka koji su već igrali u 2. i 3.HNL, uz naravno dosta naših momaka, koji će dobiti šansu. Kao i meni osobno, svi su imali priliku pokazati koliko im je stalo do kluba, i to su pokazali.

Hvala im na tome, najveći broj igrača je otišao, u potrazi za novim klubom, a mi se moramo fokusirati na ove nove okolnosti. Ja vjerujem da ćemo opet stvoriti dobru momčad, kemiju, sinergiju s navijačima i da će to na koncu izaći na dobro.”

Hoće li biti još pojačanja bez kojih će Šibenik teško u viši rang, i je li vlasnik kluba osigurao potreban budžet za napad na 2.HNL?

“Okosnica momčadi je tu, imamo još otvorenih pozicija, ponajprije na bokovima, i nadam se da ćemo to uskoro popuniti. Zadovoljan sam budžetom koji mi je na raspolaganju, jako je bitno da budemo stabilni i mirni po tom pitanju.”

Juniori kluba igrat će i dalje u 1.HNL, nažalost kadeti i pioniri nisu uvršteni u novoformiranu Jedinstvenu 2.ligu. U svim razgovorima vezanim za budućnost kluba, škola nogometa mora biti jedan od prioriteta, bez obzira na vlasničku strukturu?

“Slažem se, naša škola mora nam svima biti najvažniji segment kluba, i tako se moramo odnositi. U 3.HNL po pravilima tri mlađa igrača moraju igrati, ja želim i trener da to budu naša dica. I biti će. Uvijek moraju dobiti šansu, ali moramo još malo pojačat ekipu da im olakšamo prilagodbu, jer praktički ulaze u seniorski nogomet iz mlađih uzrasta.

Vjerujem da je naša škola bolja od ostalih i shodno tome naši polaznici moraju dobivati priliku u ovom rangu, ali i općenito. Mi smo mali klub, ali imamo talenata, uvijek smo ih imali kroz povijest. Iako je trenutak težak, mi smo Šibenik i moramo ići prema naprijed, i to s našom djecom, nećemo se bojati to napraviti.”

Nedavna objava o osnivanju novog kluba u Šibeniku, koji bi trebao biti svojevrsni background aktualnom HNK Šibeniku, izazvao je brojne kontroverze u Šibeniku, ali i optužbe i podjele, koje u ovom času baš ne trebaju nikome. Funcuti su se čvrsto opredijelili da ne dolazi u obzir osnutak novog kluba. Kakav je stav SBG o toj vrućoj temi?

“Prije mjesec dana sastao sam se s navijačima, i rekao im da ako nemam njihovu podršku nemam šta tražiti ovdje. Dobio sam njihov palac gore, a oni su pokazali na prvom treningu prije par dana kada ih je došlo 200-injak koliko vole klub, i šta misle o svemu. I meni osobno je to bila dodatna podrška, ali i igračima, klubu, ali i zalog za još veći rad, transparentnost. Naši novi igrači su se mogli uvjeriti koliko ovaj klub znači navijačima.”

Kada će Šibenik ponovno biti dio HR elite bilo je pitanje za kraj?

“Ha, teško pitanje. Volio bih osobno najviše da u bliskoj budućnosti razvijemo 4-5 mladih igrača, koji će biti nositelji kluba. To bi bio snažan temelj da dugo ostanemo u HNL-u, ali to je mukotrpan i dug put, po meni i jedini održiv put na dulje staze. Naravno, Šibeniku je mjesto u SHNL-u i sve ćemo napraviti da ga vratimo čim prije i sigurnije u to društvo”, zaključio je Bačelić-Grgić.

Novom treneru Narančastih Marinu Oršuliću i suradnicima Hrvoju Slavici, Mehmedu Alispahiću i Frani Cinottiju na prvoj prozivci su se odazvali: Kristijan Ilić, Fabio Slavica, Mihael Zrinščak(vratari), Richard Đeveljekaj, Stipe Crljen, Miro Bakula, Karlo Baranović, Duje Družijanić, Marko Šalić, Noa Berić, Frano Medić, Diego Sekulić, Roko Nakić, Roko Ban, Lovre Abramac, Ante Nakić Alfirević i Antonio Ćosić.

Na probi su stigli Paulo Vrbičić, Maro Mrndže i Matej Đaković, dok su se momčadi naknadno priključili Ante Grbelja, Kemal Osmanković, Aldin Gajić, Filip Jazvić i David Đurak.

Zasad su dogovorene tri prijateljske utakmice. Prva je na rasporedu s Hrvacama 26. srpnja na Šubićevcu, slijedi dvoboj sa Zagorom 2. kolovoza na Borovištu te sa Slogom iz Mravinaca 16. kolovoza na Šubićevcu.