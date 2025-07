Sportski direktor Sesveta izdvojio dvojicu dinamovaca: ‘Mogao bi biti jedan od ključnih igrača’

Podijeli :

xNigelxKeenex via Guliver

Dinamo je u posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone na Maksimiru pobijedio Sesvete 4:0.

Golove za Dinamo postigli su debitant Dion Drena Beljo, Dejan Ljubičić, Cardoso Varela i Sandro Kulenović.

Utakmica je bila zatvorena za javnost i mogli su je gledati samo predstavnici klubova.

“Dinamo ima širinu kadra i to je njegova najveća snaga. Naravno, puno je novih igrača i nije lako odmah to sve uigrati i posložiti na besprijekornu razinu, no jasno je da Dinamo ima momčad za koju je samo povratak naslova prvaka u Maksimir uspjeh i ostvarenje zacrtanog cilja”, rekao je sportski direktor Sesveta Siniša Rožman za Sportske novosti.

Izdvojio je dvojicu igrača Dinama.

“Dion Drena Beljo je ozbiljan igrač, glupo je uopće trošiti riječi na njega. U krajnjoj liniji, prijateljska utakmica protiv Sesveta ili nekog drugog nije uopće presudna u cijeloj priči jer Beljo je za ovaj novi modri sastav vrhunsko pojačanje. Ono što sam rekao za Belju, mogu gotovo isto apostrofirati i kada je u pitanju škotski stoper Scott McKenna. Vidi se u svakom potezu da se radi o školovanom, kvalitetnom igraču koji će sigurno biti jedna od ključnih karika u obrani Dinama sljedeće sezone. Uostalom, zato je i doveden.”

Plavi otvaraju prvenstvo gostovanjem na Opus Areni kod Osijeka 2. kolovoza.