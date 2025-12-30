Sportski direktor Rijeke otkrio koga otpisuju na zimu, odlazi petorica igrača?

Podijeli :

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL via Guliver

Aktualni prvak Hrvatske ove zime planira napraviti nekoliko promjena u momčadi.

Sportski direktor Darko Raić Sudar je za Novi list objasnio moguće promjene.

“Škorić, na ljeto mu ističe ugovor, apsolutni pozitivac, ali dugo već ne igra koliko se god pokušavao vratiti”, rekao je Raić Sudar pa dodao još četiri imena:

“Rukavina je mladi talent koji nije uspio izboriti standardno mjesto pod različitim trenerima, već smo u razgovorima s njim, menadžerima, njegovom obitelji… Traži se rješenje. Sijarić se također nije uspio nametnuti na krilnoj poziciji. Ilinković je dugo u klubu, ima kvalitetu, ali jednostavno se nije uspio nametnuti, bilo je i ozljeda… Iankov je dobio najmanje prilika jer igra na poziciji desetke kao i Fruk. Normalno da nije zadovoljan zbog nedostatka minutaže i želi igrati više. Razgovarat će se s njegovim menadžerom o budućnosti, moguće je da ode.”