Sportski direktor Hajduka o Šotičeku: ‘Uklapa se u naš stil igre’

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Ante Roca / HNK Hajduk

Splitski Hajduk potvrdio je jedno od najzvučnijih pojačanja ovoga ljeta.

Novi igrač Bijelih postao je 21-godišnji krilni napadač Marin Šotiček, koji na Poljud stiže na posudbu iz švicarskog Basela.

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Mladi napadač je pozornost javnosti skrenuo sjajnim predstavama u dresu zagrebačke Lokomotive, za čiju je prvu momčad debitirao sa samo 17 godina u srpnju 2022. godine.

Nakon što se etablirao kao jedan od najtalentiranijih krilnih igrača u ligi, u ljeto 2024. ostvario je transfer u Basel vrijedan tri milijuna eura.

Njegov potpis prokomentirao je sportski direktor Robert Graf.

“Zadovoljstvo nam je što se Marin odlučio priključiti Hajduku. Jačanje krilnih pozicija bio je jedan od naših prioriteta u ovom prijelaznom roku, a vjerujemo da je Marin profil igrača kakvog tražimo. Eksplozivan je, snažan i jako dobar u situacijama jedan-na-jedan. Posjeduje brzinu s kojom lako može napadati prostore iza obrambene linije, svojoj momčadi daje napadački doprinos kroz pressing, ali također sudjeluje u obrambenim zadaćama.

Iako je još uvijek vrlo mlad, već je stekao vrijedno iskustvo igrajući za Lokomotivu i Basel, dok njegov status u hrvatskoj U-21 reprezentaciji dokazuje trenutnu kvalitetu, ali i budući potencijal. Uvjereni smo da se njegove karakteristike uklapaju u naš stil igre te da će obogatiti konkurenciju i donijeti kvalitetu našoj napadačkoj liniji. Želimo mu dobrodošlicu u Hajduk i veselimo se što ćemo biti potpora njegovom razvoju”, poručio je Graf za službenu stranicu kluba.