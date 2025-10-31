Sport Klub donosi: Ekskluzivan razgovor s bivšim šefom hrvatskih sudaca – Brunom Marićem!

Podijeli :

Sport Klub donosi vam ekskluzivan intervju s bivšim šefom hrvatskih sudaca.

U studio Sport Klub televizije stigao je Bruno Marić. Bivši šef hrvatskih sudaca koji sada već tri mjeseca nije u hrvatskom nogometu nakon što je dao ostavku na mjestu kontrolora suđenja.

Tri puta davao je ostavku u HNS-u, bio je na čelu Sudačke komisije kad je izbila afera VARgate, a nikad se nije libio reći što misli.

Sada, nakon tri mjeseca šutnje, ali i nakon što neko vrijeme nije davao velike intervjue, pristao je pričati za kamere Sport Kluba i otkriti svoju stranu priče. U intervjuu dugom skoro sat vremena, našoj Ines Švagelj otkrio je što misli o Hajduku, koga je to nazvao ‘bagrom’ i ‘gadljivom manjinom’, zašto je tri puta davao ostavku u HNS-u pa se svaki put vratio, što danas misli o Zdravku Mamiću, hrvatskim sucima, povezivanju s Dinamom kao i zamjera li si što u svojoj karijeri! A to je samo dio tema o kojima su pričali…

