Španjolac već ove zime napušta Dinamo i to za 10 milijuna eura?

Jedan od onih koji je oduševio svojim igrama.
Ovog ljeta napravljene su velike promjene u momčadi Dinama, a sve bi se trebalo nastaviti i ove zime. Španjolski 20-godišnji stoper Sergi Dominguez pokazao se kao pojačanje u Maksimiru. Zajedno sa Škotom Scott McKennom činio je sjajan stoperski par ove polusezone u kojoj je Dinamo na kraju prvi na tablici.
Kako navodi Germanijak, Dinamo može Španjolca prodati za deset milijuna eura. Podsjetimo, Dominguez je u Dinamo stigao za 1,2 milijuna eura iz Barcelone.
Na nedavnom članskom danu, Zvonimir Boban je rekao: “Imamo već ponude za Sergija Domingueza, ali ne želimo ga sad prodati’. No, ako na Maksmir stigne izrazito visoka ponuda, sjajni stoper možda već sada napusti Dinamo.”
