Španjolac iznenada odlazi s Poljuda, što to znači za Hajduk?

HNK Hajduk Split

Španjolac odlazi iz Splita.

Španjolski stoper Edgar Gonzalez (28) koji je u Hajduk stigao na posudbu iz Almerije napušta Poljud. Radi se o iznenađujućoj vijesti, no ovakav ishod dolazi na obostrano nezadovoljstvo.

Hajduk nije bio zadovoljan njegovim izvedbama, a Španjolac minutažom.

Dalmatinski portal donosi informaciju da se na Poljudu u zimskom prijelaznom roku i ne planira dovesti umjesto njega.

Oporavio se od ozljede Marino Skelin, u međuvremenu je u prvi plan izbio Branimir Mlačić, koji bi mogao prijeći u Inter, ali Talijani bi ga ostavili na posudbi. Tu su još i Ron Raci te Zvonimir Šarlija.