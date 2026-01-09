Sopiću stiže još jedan igrač, dobro poznato HNL ime

Podijeli :

NK Osijek

Željko Sopić i društvo središnji dio priprema odrađuju u turskoj Antalyji, a ondje bi im se uskoro trebao priključiti i peti igrač doveden u ovom prijelaznom roku.

Na Opus Arenu stiže Vladan Bubanja, 26-godišnji crnogorski veznjak koji je već igrao u HNL-u, dvije sezone nosio je dres Lokomotive.

Još mora odraditi liječnički pregled, a ako bude sve u redu, stiže na šestomjesečnu posudbu iz ruskog Orenburga s opcijom otkupa na kraju sezone.

To je ukupno peti igrač doveden ove zime u Osijek. Redom su stizali Borna Barišić, Tonio Teklić, Samuel Akere, a još moraju službeno potvrditi dolazak Frana Karačića i Bubanje.

Osijek proljetni dio sezone otvara 25. siječnja, kada se igra derbi protiv Dinama na Opus Areni s početkom u 17.45 sati.